Erzurum'da kelebek göçü böyle görüntülendi | Video 18.05.2023 | 09:47 Nadiren görülen kelebek göçü Erzurum'un Uzundere ilçesinde görüntülendi. 3 gündür devam eden göç görsel şölen oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diken kelebeği türünden binlerce kelebek, çıktığı uzun göç yolcuğunda bugünlerde Türkiye'nin hemen her yerinden geçiş yapıyor. 3 gündür aralıksız Erzurum'un Uzundere İlçesinden geçiş yapan Diken kelebekleri Türkiye'de yıllar sonra ilk defa bu kadar yüksek rakamlarda gözlemleniyor. Bir çok nadir kuş ve kelebek türünün göç yolu olan Uzundere'de ilk defa bu kadar yoğun kelebek geçişi görüldü.

Türkiye, bugünlerde binlerce diken kelebeğinin göçüne tanık oluyor. Diken kelebeği Vanessa cardui, tüm dünyada yaygın olarak görülebilen bir kelebek türü olsa da uzun yıllar sonra ilk defa göç yolculuğunda bu kadar yoğun olarak gözlemleniyor. Baharın ve göç mevsiminin habercisi olan diken kelebekleri, kuzey yarım kürede her sene Afrika'dan Avrupa'ya uzanan uzun bir göç yolcuğuna çıkıyor. İlkbahar ve sonbaharda gerçekleşen göç sırasında bir kelebek 4 bin kilometreye yakın yol kat edebiliyor. Yağışlı ve sert rüzgarlı havalarda bile göçe devam edebilen diken kelebekleri göç yolculuklarını altı nesilde tamamlıyor. Göç rotaları boyunca yumurtlamaya devam eden diken kelebeklerinin yavruları göçe kaldığı yerden devam ediyor.

DİKEN KELEBEKLERİNİ NEDEN BU KADAR ÇOK SAYIDA GÖRÜYORUZ?

Araştırmacılar bu yıl göç yolculuklarında oldukça yüksek sayıda diken kelebeği gözlemlenmesini, kış mevsiminin daha hafif, az yağışlı geçmiş olmasına ya da El Ninogibi belli periyotlarda tekrar eden iklimsel olaylara bağlıyor. Türkiye'de diken kelebeklerinin göçü ile ilgili çok az şey biliyoruz. Ancak yapılan araştırmalar bu sene yoğun olarak gözlemlenen göçün iklimsel olaylarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde insanlar tarafından endişe ile karşılanan kelebekler görsel şölen oluşturdu. Diken kelebeklerinin ne tarımsal üretime ne de insanlara hiç bir zararı bulunmuyor. Aksine göç yolculuklarında bu kadar yoğun olarak nadir görülen diken kelebeklerinin göçleri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sadece kuş türleri için değil kelebek türlerinin göç yolculuğu için de önemli bir yere sahip. Türkiyede 381 kelebek türü bulunuyor ve bu türlerin 45'i ülkemize endemik. Ne yazık ki, her on kelebek türünden birinin nesli tehlike altında veya tehlikeye düşebilir. Bu türlerin neslinin devamı için Türkiye'de 65 alan Önemli Kelebek Alanı olarak belirlendi. Bu alanların kelebeklerin neslinin devamı ve yaşam döngüsü düşünülerek korunması gerekiyor.

3 gündür devam eden Kelebek göçü devam ediyor. Artvin - Erzurum Karayolunda seyit halinde olan araçlar camlarına yapışan kelebekler yüzünden zor durum yaşadılar.