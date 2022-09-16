Video Yaşam Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti | Video
Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti | Video

Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti | Video

16.09.2022 | 11:56

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Erzurum’da Küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti.

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Olay, Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde yaşandı. Evden ayrılan 2 yaşındaki kız çocuğu Zeynep Lina ailesinin çevreyi araması İle bahçede bulunan ahşap köpek kulübesinin içinde bulundu o anları videoya çeken Zeynep Lina'nın babası Ahmet Selvi, çocuğunu köpek kulübesinde gördüğünde ise şaşırarak gülümsedi. Babasını karşısında gören Zeynep Lina ise gülümseyerek köpeğe sevgisini boynuna sarılıp onu öperek gösterdi. O anları video çekerek kayda alan baba Ahmet Selvi: kızımı aramak için bahçeye çıktım kulübenin içinde olacağını hiç tahmin etmemiştim etrafta saklandığını düşünerek telefonumun kamerasını açtım etrafa baktım ama bulamadım kulübeden gelen sesini duydum ve yaklaştım kızım Zeynep Lina kulübenin içindeydi ilk önce biraz şaşırdım ve kızımın hayvan sevgisi içimi ısıttı" diyerek konuştu.

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