Video Yaşam Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video

Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video

11.04.2023 | 13:15

Erzurum’un Tortum ilçesinde kurdun saldırısına uğrayan 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde meydana gelen olayda kurt 5 kişiye saldırdı. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden Destegül Uğurlu (52) kurdun saldırısında ağır yaralandı. Kurt köylüler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Araştırma Hastanesi Ağız ve Çene Cerrahi Servisinde tedavi altına alının Destegül Uğurlu'unun ağzında ve yüzünde yaralar oluştu.

İntaniye Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Albayrak, "Hastamız kuduz hastası değil. Kuduz şüphesi olan bir hayvan tarafından ısırıldığı için gerekli müdahaleler yapılıyor. Yüz yaralanması var. Derin doku kaybı var. Yaranın temizliği ve gerekli antibiyotik tedavisi yapıldı. Çene cerrahisindeki hocalarımız tarafından gerekli müdahale edildi. Diğer hastalar taburcu edildi. Kuduzu önlemek için gerekli aşılama çalışması yapıldı" diye konuştu.

Ağız ve Çene Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ümit Ertaş ise "Hasta bizim açımızdan çenesinde yüzünde travma geçirmiş bir hasta. Kurt saldırısından dolayı meydana gelmiş. Yanak, dudak ve çene bölgesinde hasar oluşmuş. Yumuşak doku kaybı var. İntaniye acil servis ve çene cerrahisi olarak müdahale edildi. Çenede büyük bir hasar olduğu için tamiri yaptık. Ameliyatla gerekli düzeltmeleri yaptık. Hastamız şuan stabil" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video 01:27
Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video 11.04.2023 | 13:52
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video 04:58
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video 11.04.2023 | 13:15
’Çöp atma’ tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video 04:32
'Çöp atma' tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video 11.04.2023 | 13:06
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı | Video 11.04.2023 | 13:10
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 02:21
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 11.04.2023 | 13:05
Şişli’de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası | Video 00:31
Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası | Video 11.04.2023 | 12:53
İstanbul’da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:46
İstanbul'da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 11.04.2023 | 12:53
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 03:09
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 11.04.2023 | 12:41
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 01:10
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 11.04.2023 | 12:37
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 00:29
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 11.04.2023 | 11:50
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 01:36
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 11.04.2023 | 11:51
Sultangazi’de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu | Video 00:58
Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu | Video 11.04.2023 | 11:49
Depremlerden etkilenmeyen hastanede: 65 günde 700 bebek dünyaya geldi | Video 02:51
Depremlerden etkilenmeyen hastanede: 65 günde 700 bebek dünyaya geldi | Video 11.04.2023 | 11:49
Kapıkule’de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video 02:28
Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video 11.04.2023 | 11:51
’Kan davası’ cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 02:57
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 11.04.2023 | 11:20
Esenyurt’ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 05:15
Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 11.04.2023 | 11:16
Depremzede Dilek: Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız | Video 05:05
Depremzede Dilek: "Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız" | Video 11.04.2023 | 11:00
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 01:40
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 11.04.2023 | 11:13
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:24
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 11.04.2023 | 11:20
Depremde 15 kilometre koştu, annesini kurtaramadı, babası da hastanede vefat etti | Video 04:04
Depremde 15 kilometre koştu, annesini kurtaramadı, babası da hastanede vefat etti | Video 11.04.2023 | 11:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA