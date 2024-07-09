Video Yaşam Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video
Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video

Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video

09.07.2024 | 08:48

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteorolojinin sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Yaklaşık iki saat devam eden sağanak yağış ile birlikte kent merkezinde bazı yollarda çökmeler yaşanırken giriş katta bulunan işyerlerini su bastı. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Araç içerinde mahsur kalan bir kadın sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
AFAD, itfaiye, polis, belediye ekipleri ve jandarma ihbar gelen yerlere kısa zamanda ulaşmaya çalışıyor.
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