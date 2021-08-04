Video Yaşam Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada

Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada

Erzurum'da serinlemek için yüzen bozayı kamerada
04.08.2021 | 11:19

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Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar insanlar kadar doğada yaşayan hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da baraj gölüne giren bir ayının dakikalarca yüzerek suyun keyfini çıkardığı anlar görüntülendi.

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Erzurum'un İspir ilçesinin Güllübağı Barajı'nda görevli bir işçi, suda yüzen ayıyı görünce cep telefonu ile çekmeye başladı. Serinlemek için girdiği suda uzun süre yüzen bozayı, daha sonra gözden kayboldu. Bölgede bugüne kadar birçok ayı gördüğünü ancak yüzen ayıya ilk kez rastladığını söyleyen özel güvenlik görevlisi Mürsel Polat, "Dağdan bir ayının geldiğini gördüm. Onu izlerken baraj gölüne girdiğini gördüm. Bir av yakaladığını düşündüm ve köprünün üzerine çıkıp batığımda yüzdüğünü görünce şaşırdım. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybettim" diye konuştu.

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