Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadelede son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.