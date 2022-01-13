Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı | Video 13.01.2022 | 09:26
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde ile mücadelede son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.