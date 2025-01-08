Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video 08.01.2025 | 14:27 Erzurum’un Pasinler İlçesinde 04:30 meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt köyü merkezli saat 4.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir yıkımın yaşanmadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından 1.5 ile 2.5 arasında 3 artçı daha sarsıntı yaşandı.