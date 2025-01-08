Video Yaşam Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video
Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video

Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video

08.01.2025 | 14:27

Erzurum’un Pasinler İlçesinde 04:30 meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt köyü merkezli saat 4.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir yıkımın yaşanmadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından 1.5 ile 2.5 arasında 3 artçı daha sarsıntı yaşandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 00:34
Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 08.01.2025 | 14:46
Erzurum’daki deprem anı kamerada | Video 02:04
Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video 08.01.2025 | 14:27
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:23
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
Fatih’te otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 00:32
Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 08.01.2025 | 13:15
Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video 02:16
Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video 08.01.2025 | 13:12
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 03:22
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 08.01.2025 | 13:07
İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 01:47
İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:39
Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video 02:36
Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video 08.01.2025 | 12:39
Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz’in babası: Oğlum 5 bin lira için öldürüldü | Video 04:19
Diş çekimi sonrası hayatını kaybeden Deniz'in babası: "Oğlum 5 bin lira için öldürüldü" | Video 08.01.2025 | 12:29
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video 00:50
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:29
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 00:10
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 08.01.2025 | 12:27
TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: Yasal düzenleme kesinlikle gerekli | Video 06:39
TikTok akımı 10 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı, uzmanı uyardı: "Yasal düzenleme kesinlikle gerekli” | Video 08.01.2025 | 12:27
Beykoz halkı Anadolu Kavağı deniz dolmuş seferlerinden tedirgin! Tekneler güvenli değil | Video 10:09
Beykoz halkı Anadolu Kavağı deniz dolmuş seferlerinden tedirgin! "Tekneler güvenli değil" | Video 08.01.2025 | 12:27
İzmir İnciraltı sahilini deniz marulu sardı | Video 07:52
İzmir İnciraltı sahilini deniz marulu sardı | Video 08.01.2025 | 12:27
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 01:42
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:04
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 00:47
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 11:28
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 00:42
Sokak ortasında av tüfeğiyle böyle vurdu! O anlar kamerada | Video 08.01.2025 | 11:25
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 00:37
Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video 08.01.2025 | 10:52
Ücreti IBAN ile göndereceğim diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 01:36
"Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video 08.01.2025 | 10:52
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 02:24
Zorla bindirildiği araçta tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı | Video 08.01.2025 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA