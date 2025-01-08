Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video
Erzurum’un Pasinler İlçesinde 04:30 meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı.
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