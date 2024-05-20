Erzurum'daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 20.05.2024 | 09:41 Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlayarak adeta bir cazibe merkezi haline geliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bu doğal güzellik, Karadeniz sınırında yer almasıyla da dikkat çekiyor. Büyük tur şirketlerinin uğrak noktası haline gelen 7 Göller, ziyaretçilerini doğanın büyüsüyle karşılıyor. Göllerde bulunan alabalık tesisleri ve bungalovlar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tesis sahibi İsa Gümüşçü, "Nezih ve temiz işletmemizde yılda binlerce turisti ağırlıyoruz. Doğal dere suyunda yetiştirdiğimiz alabalıkları müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Yedigöller manzaralı muhteşem konaklama alanlarımız ve bungalovlarımız da misafirlerimizi bekliyor." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler de bu doğal güzellikleri görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Erzurum'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında yer alan Yedi Göller, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.