Video Yaşam Erzurum’dan Suriye’ye yardım TIR’ı | Video
Erzurum’dan Suriye’ye yardım TIR’ı | Video

Erzurum’dan Suriye’ye yardım TIR’ı | Video

22.10.2021 | 10:36

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İHH Erzurum Şube Başkanlığı, İdlib ve Halep’te yaşayan Suriyeliler için ev malzemeleri ve un sevkiyatı yaptı. Erzurumlu hayırseverlerin bağışları ile tedarik edilen malzemeler Erzurum’dan yola çıktı.

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İHH İnsani Yardım Derneği Erzurum Şubesi, Suriye'de un ve ev eşyaları yardım tırı gönderdi. Erzurumlu bağışçıların yardımları ve dernek üyelerinin çalışmaları ile hazırlanan yatak, baza, halı, koltuk, mutfak eşyaları ve gıda paketleri Suriye'ye gitmesi üzere yola çıktı.

Suriye'de İdlib ve Halep kırsalında İHH tarafından yaptırılan evlere gönderilecek olan ev malzemeleri bölgede yaşayan Suriyelilere dağıtılacak. Yardım kampanyası ile ilgili konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay; "İHH İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'de İdlib ve Halep kırsalında 20 bin briket ev inşa etmiştik. Bu evlerden yaklaşık 100 bin Müslüman Suriyeli kardeşimiz faydalanıyor.

Bu gün Erzurum İHH olarak bu evlere yatak, baza, hijyen paketi ve muhtelif ev eşyalarından oluşan bir paket gönderiyoruz. Ayrıca Reyhanlı bölgesinde de bir çok fırınımız bulunuyor. BU fırınların un ihtiyaçları vardı. Erzurum'da ki bağışçılarımız ile birlikte un sevkiyatı yapıyoruz. Bu hayırlarda bulunan tüm bağışçılarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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