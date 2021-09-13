Erzurum’un yaban hayatı fotokapanla görüntülendi | Video
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Erzurum’da bir vatandaş ormana yerleştirdiği foto kapanla, Erzurum’un yaban hayatını görüntüledi. Kartal, karga, serçe, fare, domuz, kurt ve ayı gibi yabani hayvanları görüntüleyen fotokapan, belgesellik görüntüleri aratmadı.
Erzurum'un Olur ilçesinde ormanlık alana fotokapan yerleştiren bir vatandaş kentin yaban hayatını görüntülüyor. Ormanlık alanda hayvanları çekebilmek için yiyecek ve suda bırakan fotokapan sahibi yakaladığı görüntülerle belgeselleri de aratmıyor. Gece ve gündüz sürekli kayıt halinde bulunan fotokapana ise Ayı, kurt, kartal, domuz, karga, fare, serçe gibi farklı türden hayvanlar yakalandı.