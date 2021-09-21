Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi | Video
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Erzurum’da bir vatandaş, ormana yerleştirdiği fotokapanla kentin yaban hayatını görüntüledi.
Erzurum'un Olur ilçesinde Ercan Polat isimli bir vatandaşın ormana yerleştirdiği fotokapana kentin yaban hayatı yansıyor. Doğadaki hayvanları beslemek amacıyla ormanda bulunan bir ağaca yiyecek asan Polat, beslenmeye gelen yabani hayvanları da yakın bir yere kurduğu fotokapanla kaydediyor. Polat'ın ağaca astığı besinlerden karnını doyurmak için oraya gelen bir ayı ve karganın görüntüleri belgeselleri aratmıyor.