Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi | Video 17.03.2023 | 14:31 TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 200 bin TL değerindeki kaçak eşyaya el konulduğunu açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Sahası'na gelen araç ve kişiler sıkı kontrolden geçirildi. Sahaya gelen yolcu otobüsü, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı. Fiziki kontrole tabi tutulan aracın direksiyon ve koltuklarının alt kısmında 600 paket sigara saklandığı tespit edildi. Daha fazla kaçak eşya gizlenmiş olabileceğinden şüphelenilen otobüs, X-ray taramasına sevk edildi. Araç taramadan geçirildiği sırada yolcuların beraberindeki eşyalar da X-ray taraması ve fiziki kontrolden geçirildi. Otobüsün alet sandığına poşetler halinde son model 74 cep telefonu gizlendiği ortaya çıkarıldı. Aynı yerde çok sayıda şarj aleti ile motorların yüksek dönüş hızlarını dönüştüren redüktör cihazlarının bulunduğu tespit edildi. Bir yolcunun beraberinde getirdiği katalitik sobayı da X-ray cihazından geçiren ekipler, içine 26 cep telefonunun gizlendiğini ortaya çıkardı.Başka operasyonda ise gümrük sahasına gelen kamyonette arama yapan ekipler, pet şişeler halinde 350 litre motorin ve 450 paket sigara ele geçirdi. Şüpheli 2 kişiye yönelik üst aramalarında ise 10 cep telefonu, çok sayıda şarj adaptörü ve USB kablosu ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak eşyanın 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.