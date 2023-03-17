Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi | Video
TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 200 bin TL değerindeki kaçak eşyaya el konulduğunu açıkladı.
Başka operasyonda ise gümrük sahasına gelen kamyonette arama yapan ekipler, pet şişeler halinde 350 litre motorin ve 450 paket sigara ele geçirdi. Şüpheli 2 kişiye yönelik üst aramalarında ise 10 cep telefonu, çok sayıda şarj adaptörü ve USB kablosu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak eşyanın 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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