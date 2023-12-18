Video Yaşam Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video
Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video

Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video

18.12.2023 | 16:23

Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği diğerinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin silahlı saldırıdan önce otomobile bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 23.00 sıralarında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılmıştı. Araçta bulunan ve vücudunun farklı noktalarına mermi isabet eden Ömer F.Ö. araçtan inerek kaçmaya çalışmıştı. Yaya halde kaçmaya çalışan Ömer F.Ö.(34) yaklaşık 100 metre sonra yere yığılmıştı. Araçta bulunan diğer şahıs ise yaya olarak kaçmaya çalışırken 200 metre kadar ilerledikten sonra tekrar ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ömer F.Ö. ve arkadaşı Onucan Ç.'ye(25) müdahale etmişti. Ömer F.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Onurcan Ç. yaralanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yeri yakınlarındaki otoyolun kenarında bulunan aracın terk edilmiş vaziyette olduğunu ve bagaj kısmında kurşun izi bulunduğunu belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin silahlı saldırı öncesinde otomobile beraber bindiklerini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen Ahmet Y.(29), Serhat Y.(26), Cengizhan T.(31), Salih S.K.(19), Ömer Ö.(23), Muhammed F.K.(21) ve Samet K.(27), 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 04:49
Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video 18.12.2023 | 16:43
Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video 05:51
Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video 18.12.2023 | 16:23
5 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı | Video 00:39
5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı | Video 18.12.2023 | 15:50
Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 00:38
Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 18.12.2023 | 15:52
5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video 00:16
5 kişi tarafından tekme tokat dövüldü! Dehşet anları kamerada | Video 18.12.2023 | 15:07
Bahçelievler’de yol ortasında 6 milyonluk gasp! | Video 03:31
Bahçelievler’de yol ortasında 6 milyonluk gasp! | Video 18.12.2023 | 14:04
TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video 00:44
TEM Otoyolunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video 18.12.2023 | 14:04
Abant’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 02:28
Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 18.12.2023 | 12:15
Avcılar’da eğlence mekanına kanlı baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:05
Avcılar'da eğlence mekanına kanlı baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 18.12.2023 | 12:13
Direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti | Video 00:49
Direksiyonu bırakıp pencereden sarkarak oynadı, yolcu kaportaya çıkıp böyle dans etti | Video 18.12.2023 | 12:15
Kilis’te Sibergöz-10 operasyonu: 11 şüpheliden 10’u tutuklandı | Video 03:32
Kilis’te Sibergöz-10 operasyonu: 11 şüpheliden 10'u tutuklandı | Video 18.12.2023 | 12:12
Bursa’da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video 02:08
Bursa'da nefes kesen kovalamaca... Ekipleri böyle peşine taktı, alkollü çıktı | Video 18.12.2023 | 12:12
Sevgilisiyle tartışan kadın 3. kattaki rezidansın balkonundan düştü! | Video 03:13
Sevgilisiyle tartışan kadın 3. kattaki rezidansın balkonundan düştü! | Video 18.12.2023 | 10:42
Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon | Video 01:44
Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon | Video 18.12.2023 | 11:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Aralık 2023 Pazartesi atv izle! | Video 04:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Aralık 2023 Pazartesi atv izle! | Video 18.12.2023 | 10:35
Bursa’da otoparktaki araç alev alev yandı | Video 00:30
Bursa’da otoparktaki araç alev alev yandı | Video 18.12.2023 | 10:23
LPG’li cip alev topuna döndü | Video 02:10
LPG’li cip alev topuna döndü | Video 18.12.2023 | 10:22
Ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı | Video 04:43
Ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı | Video 18.12.2023 | 08:53
Eyüpsultan’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı | Video 07:26
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı | Video 18.12.2023 | 08:53
Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktı, olay yerinden kaçtı | Video 01:57
Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktı, olay yerinden kaçtı | Video 18.12.2023 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA