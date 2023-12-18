Esenler’de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli yakalandı | Video
Esenler'de bir otomobilden açılan ateş sonucu seyir halindeki başka araçta bulunan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği diğerinin de ağır yaralandığı olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin silahlı saldırıdan önce otomobile bindikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yeri yakınlarındaki otoyolun kenarında bulunan aracın terk edilmiş vaziyette olduğunu ve bagaj kısmında kurşun izi bulunduğunu belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin silahlı saldırı öncesinde otomobile beraber bindiklerini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen Ahmet Y.(29), Serhat Y.(26), Cengizhan T.(31), Salih S.K.(19), Ömer Ö.(23), Muhammed F.K.(21) ve Samet K.(27), 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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