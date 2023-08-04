Video Yaşam Esenler’de aşırı hız kazayla bitti: Mahalleli sürücüye böyle tokatladı | Video
Esenler’de aşırı hız kazayla bitti: Mahalleli sürücüye böyle tokatladı | Video

Esenler’de aşırı hız kazayla bitti: Mahalleli sürücüye böyle tokatladı | Video

04.08.2023 | 09:41

Esenler’de iddiaya göre sokak arasında hız yaparken park halindeki bir araca çarpan sürücü, mahallenin tepkisiyle karşılaştı. Sürücünün bir kişi tarafından tokatlandığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında hızla giden sürücü park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından mahalleli kazanın olduğu yere gelerek hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahıs sürücüyü tokatladı. O anlar ise o sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.

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