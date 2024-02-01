Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video
ESENLER'de bir iş yerine 15 gün içerisinde dördüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"KURŞUNLARIN HEPSİ AYNI DÜKKANA İSABET ETMİŞ"
Sokakta esnaflık yapan Aşkın Kurtoğlu, "15 gündür bu dördüncü saldırı. Gece geliyorlar, ilk defa bugün sabah geldiler. Polis arkadaşları aradık. Plakasız motosikletli iki kişi sabah 09.15 gibi gelip ateş edip gitmişler. Biz de hemen polislere haber verdik. 8-9 el ateş etmişler. Kurşunların hepsi aynı dükkana isabet etmiş" dedi. Hakan Dağ ise, "Yaklaşık 15-20 gündür yapıyorlar bunu. Gece saatlerinde yapıyorlar genelde, ilk defa gündüz attılar. Geçen sefer de 14-15 el ateş ettiler. Millet artık çoluğunu çocuğunu sokağa salamıyor. Özellikle tekstil atölyesine atıyorlar genellikle aynı yere atıyorlar; farklı yere atmıyorlar. Belli ki aralarında bir husumet var. Üst katında arkadaşım var. Çocuk, korkusundan kapıyı kapatıyor" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:22
Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video 01.02.2024 | 10:11
04:13
02:12
Gaziantep'te kumaş fabrikasında yangın | Video 01.02.2024 | 11:09
03:43
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 01.02.2024 | 10:56
00:55
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 01.02.2024 | 11:03
01:33
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01.02.2024 | 10:56
03:57
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 01.02.2024 | 10:35
00:34
03:12
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 01.02.2024 | 10:33
02:01
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video 01.02.2024 | 10:45
03:18
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 01.02.2024 | 09:03
03:43
00:42
6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 01.02.2024 | 09:41
01:11
Defalarca kez ateş ettiler, o anları kayda aldılar | Video 01.02.2024 | 09:41
01:11
Defalarca kez ateş ettiler, o anları kayda aldılar | Video 01.02.2024 | 09:38
01:16
Siverek’te akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video 01.02.2024 | 09:01
00:31
Bilgisayar Dizgili Kur’an-ı Kerim ve Kur’an Yolu Meali Kampanyası | Video 01.02.2024 | 09:15
03:01
Yardım istediği polis memurunu tabancayla vurdu | Video 01.02.2024 | 09:02
05:55
Ramazan Hoca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 01.02.2024 | 09:02
00:23
İzmir'de metro istasyonunda bıçaklı kavga | Video 01.02.2024 | 09:02