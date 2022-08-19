Esenler’de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı... O anlar kamerada | Video

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Esenler’de bir iş yerine gelen kadın, yanında bulunan küçük çocuğa masadaki telefonu çaldırdı. Çocuğun alet edildiği hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"O YAŞTAKİ ÇOCUĞU BU İŞE ALET EDİYOR"
İş yeri sahibi Ahmet Turan Şahin, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Dün öğleden sonra 16.00-17.00 sıralarıydı sanırım. Ben içeride makinelerle çalışırken hiç hissetmedim. Baktım telefon lazım oldu telefon yoktu. Komşudan aradım birkaç defa çaldıktan sonra kapandı. Hırsızlık olduğunu anladım. Bir kadın iki çocukla geliyor masanın üzerindeki telefonu görüyor çocuğa işaret ediyor, çocuğa telefonu aldırıp hızlı bir şekilde buradan gidiyorlar. Telefonda değilim benim de çocuğum var. Kadın o yaştaki çocuğu bu işe alet ediyor. O çocuklar yarın büyüdüklerinde toplum için nasıl bir birey olacak? Kadına gerekli ceza verilsin. 6-7 bin TL maddi hasarımın yanında kişisel bilgilerim telefonumun içindeydi" şeklinde konuştu.