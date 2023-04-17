Esenler'de drift yapan sürücüye para cezası | Video 17.04.2023 | 13:33 İstanbul'un Esenler ilçesinde "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve o anları da sosyal medyada paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücüye toplamda 25 bin 357 lira para ceza kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan'da Esenler, Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın 'drift' yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Drift yapan şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "Görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.