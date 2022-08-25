Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı | Video

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Esenler TEM bağlantı yolundan Edirne istikametine giden otomobil, bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Ağaca çarparak duran araçta 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan dört kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan iki kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.
KAN DONDURAN KAZADA 2 KİŞİ OLAY YERİNDE 3 KİŞİ İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan talihsiz kazada, Erdinç D., Ercüment D., Onur K., Ömer Ç., Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybederken Samet I.'nin İse hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de uzun süre bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri otoyolda trafiğin kontrollü olarak ilerlemesine müsaade etti. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Emniyetin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.