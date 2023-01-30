Esenler'de koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü | Video 30.01.2023 | 08:37 Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi, 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan ismi öğrenilemeyen koca, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği C.S. yaralandı. Eşini silahla yaralayan zanlı kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan C.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerken silahlı saldırı sonrası kayıplara karışan zanlının peşine düştü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada uzun süre incelemelerde bulundu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.