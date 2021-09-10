Video Yaşam Esenler’de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile elektrik direğine çarptı | Video

Esenler’de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile elektrik direğine çarptı | Video

Esenler’de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile elektrik direğine çarptı | Video
10.09.2021 | 08:55

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Esenler’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30'da Esenler Oruç Reis Mahallesi Batışehir Caddesi üzerinde Bağcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öğrenilen Sergen Acur idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direği ile istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde ağır hasar meydana geldi. Sürücü Sergen Acur ağır yaralanırken arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZADA YARALANAN SERGEN ACUR'UN AİLESİ OLAY YERİNE KOŞA KOŞA GELDİ
Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine koştu. Çocuklarının durumunu öğrenmeye çalışan aile fertlerinden annenin kısa süreli fenalaşma geçirdiği görüldü. Polis ekipleri, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyleyerek aile bireylerini sakinleştirip çocuklarının bulunduğu hastaneye yönlendirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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