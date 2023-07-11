Esenler'de korkutan yangın: Patlama anı kamerada | Video
Esenler’de bir binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonucu meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.
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