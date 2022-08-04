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ESENLER'de kuaföre silahla ateş edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurşunlanan kuaförün sahibi Uğur Özkan olayın, geçen hafta aynı mahallede bir kişinin ölümüyle sonuçlanan otopark saldırısıyla bağlantılı olabileceğini iddia etti. Özkan eski ortağının otoparktakilerle arkadaş olduğunu belirterek, Akşam evdeydik. Silah seslerini duyup geldik. Geldiğimizde dükkanımızı kurşunlamışlardı. Arabalarda kurşunlar vardı. Kimseyi de suçlayamıyorsun. Geçen haftaki otopark olayında sonra büyük ihtimal onun devamıdır ama kimsenin de günahını almak istemiyoruz. Kimin yaptığı belli değil. Canımıza zarar gelmesin. Aynı hafta, aynı saatte denk geliyor bu olay. Bu olay tesadüf değil. Benim geçen hafta yaşanan silahlı saldırıyla tek bağlantım yanımda çalışan arkadaşım, eski ortağım. Onun arkadaşlarıyla alakalıydı. O da yanımdan ayrılalı 6 ay oluyor. Büyük ihtimal gözdağı vermek amaçlı yaptılar dedi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin olay yerine gelerek kuaföre ateş ettiği ve hızla uzaklaştığı görülüyor.