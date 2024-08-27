Esenler’de “makas” terörü kamerada | Video
Esenler’de bir maganda sürücü, hafif ticari araçla otomobillerin arasında ‘makas’ atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan magandanın, yürekleri ağızlara getiren anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin tespit ettiği araca toplamda 8 bin 509 lira idari para cezası kesildi.
PLAKAYA 8 BİN 509 LİRA PARA CEZASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren şahıs plaka bilgilerinden tespit edildi. Kimliği belirlenen B.O. isimli sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Şahsa, Trafik Kanunu'nun "önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek yakın takip) maddesinden 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, makas" maddesinden 6 bin 439 lira ve "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 8 bin 509 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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