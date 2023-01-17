Video Yaşam Esenler'de otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1'i ağır 6 yaralı | Video
Esenler'de otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1'i ağır 6 yaralı | Video

Esenler'de otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1'i ağır 6 yaralı | Video

17.01.2023 | 13:27

ESENLER'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs bekleyenlere çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Kaza Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Seher Zeren idaresindeki otomobil önce park halindeki otomobile, ardından otobüs bekleyen vatandaşlara son olarak ise hafif ticari araca vurduktan sonra durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Seher Zeren'in yanı sıra otobüs bekleyen Şevval İrem Çiçek, Harika Puğar, Ali Ceran, İlknur Avcu ve Şengül Bol'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu 22 yaşındaki Şevval İrem Çiçek'in otomobil çarpmasının etkisiyle kafasını yere vurduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Seher Zeren ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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