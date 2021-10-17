Video Yaşam Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada
Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada

Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada

17.10.2021 | 09:52

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OTOMATİK OYNAT

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ESENLER'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki otomobile çarparak takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saat 05.45 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu Gassan Alahmed idaresindeki cip, sokak üzerine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip takla attı. Ters dönen cipteki sürücü Gassan Alahmed, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Alahmed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

UYKUDAN KALKIP GELDİM
Evinde uyuduğu sırada kazayı duyup yardıma koşan Burhan Çiçek, Uyuyordum, bir ses duydum. Kalkıp geldim. Araç ters dönmüş. Başka bir araca çarpmış. İtfaiye geldi. Sürücüyü çıkardılar. Durumu iyi, canlıydı dedi.

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