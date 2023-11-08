Esenler’de sahipli köpeği lüks cipe bindirerek çaldılar! O anlar kamerada | Video
Esenler’de şüpheli şahıslar, 6 yaşında eğitimli bir köpek olan Ares’i lüks cipe bindirerek çaldılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken köpeğin sahibi Adem Etyemez, “6 senedir onunla beraberim, evladımdan farkı yoktu. Kaçıranlar tanıyan bilen birisi muhtemelen çünkü sürekli benden köpeği istiyorlardı ” dedi.
"TANIYAN BİLEN BİRİSİ MUHTEMELEN"
Hırsızların tanıdık kişiler olabileceğinden şüphelendiğini belirten Adem Etyemez, "Biz kapının önünde oturuyorduk. Köpeğim akıllı olduğu için buradaki yeşillik alana tuvaletini yapmaya gelir. Köpekler o sırada buraya geliyor. Güvenlik kamerasında gözüküyor, alacak olan kişi burada köpekle oynuyor. Oynadıktan sonra arkadaşıyla birlikte otomobille yanaşıp, tam bulunduğumuz yerde köpekle oynuyor. Ardından arabanın kapısını açıp köpeği arabaya atarak, Şehit Volkan Kartepe Meydanı'ndan aşağı doğru kayboluyor. Köpeğim insanlarla sosyaldir. Fakat yabancı insanlara kesinlikle gitme huyu yoktur. Kendisini sevdirir ama bir başkasıyla gezme huyu hiç yoktur. 5-6 senedir bende olan bir köpek. Eğitimi üst düzeyde. Tanıyan bilen birisi muhtemelen. Benden sürekli köpeği istiyorlardı çünkü. 'Bu köpeği bize para karşılığı ver' diyorlardı. Ben vermek istemedim. Evlat verilmez. Yıllardır onunla yaşıyorum. Türkiye'nin de birçok yerine gittim Ares'le. Yüzde 80 tanıdık birisi. Çünkü benim köpeğim insanları tanıyor, kendisini sevdirir ama kucaklatmayacak bir köpektir. Ne yazık ki bu talihsiz olay burada gri lüks ciple yaklaşıyorlar. Köpekle oynuyorlar, köpek çünkü onlara oyun yapıyor. Yüzleri de güvenlik kameralarından belli olmuyor. Belli olmadığından ötürü köpeği arabaya atıp götürüyorlar. Karakola gittim. Fakat güvenlik kameraları ne yazık ki plaka okumuyormuş" dedi.
"DİĞER KÖPEĞİM PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİ"
Ares ile birlikte büyüyen diğer köpeğinin de rahatsızlandığını dile getiren Etyemez, "Diğer köpeğim psikolojik olarak çok etkilendi. Sandalye de oturmayan köpek, sandalye de kafası aşağıda oturuyor. Stres yapıyor. Veterinere gittim. Stres yapmış dedi. Alerji sorunları yaşadık. Onun da psikolojisi bozuldu. Benim psikolojim daha da bozuk. 6 senedir onunla beraberim. Evladımdan farkı yoktu. Beraber yaşadığımız bir hayvandı. Esenler halkı köpeğimi çok iyi tanır. Festivallere katıldığım, eğitim videosu ektiğim bir köpekte. Çok mağdur kaldım" şeklinde konuştu.
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