Video Yaşam Esenler’de sahipli köpeği lüks cipe bindirerek çaldılar! O anlar kamerada | Video
Esenler’de sahipli köpeği lüks cipe bindirerek çaldılar! O anlar kamerada | Video

Esenler’de sahipli köpeği lüks cipe bindirerek çaldılar! O anlar kamerada | Video

08.11.2023 | 13:40

Esenler’de şüpheli şahıslar, 6 yaşında eğitimli bir köpek olan Ares’i lüks cipe bindirerek çaldılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken köpeğin sahibi Adem Etyemez, “6 senedir onunla beraberim, evladımdan farkı yoktu. Kaçıranlar tanıyan bilen birisi muhtemelen çünkü sürekli benden köpeği istiyorlardı ” dedi.

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Olay, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli şahıslar 'Ares' isimli köpeği sokakta yalnız görünce kaçırma planı yaptı. Önce bir şüpheli, Frenchbulldorg cinsi köpeğin yanına yaklaşarak sevmeye başladı sonra ise hızlıca oradan uzaklaştı. Kısa süre içerisinde olay yerine lüks ciple dönen şüpheliler, köpeği araca bindirerek çaldı. Kaçırılan köpekle birlikte büyüyen diğer köpek ise olay yerinde kaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpeğin sahibi Adem Etyemez, köpeği kaçıranların tanıdık olma ihtimali üzerinde durdu.

"TANIYAN BİLEN BİRİSİ MUHTEMELEN"
Hırsızların tanıdık kişiler olabileceğinden şüphelendiğini belirten Adem Etyemez, "Biz kapının önünde oturuyorduk. Köpeğim akıllı olduğu için buradaki yeşillik alana tuvaletini yapmaya gelir. Köpekler o sırada buraya geliyor. Güvenlik kamerasında gözüküyor, alacak olan kişi burada köpekle oynuyor. Oynadıktan sonra arkadaşıyla birlikte otomobille yanaşıp, tam bulunduğumuz yerde köpekle oynuyor. Ardından arabanın kapısını açıp köpeği arabaya atarak, Şehit Volkan Kartepe Meydanı'ndan aşağı doğru kayboluyor. Köpeğim insanlarla sosyaldir. Fakat yabancı insanlara kesinlikle gitme huyu yoktur. Kendisini sevdirir ama bir başkasıyla gezme huyu hiç yoktur. 5-6 senedir bende olan bir köpek. Eğitimi üst düzeyde. Tanıyan bilen birisi muhtemelen. Benden sürekli köpeği istiyorlardı çünkü. 'Bu köpeği bize para karşılığı ver' diyorlardı. Ben vermek istemedim. Evlat verilmez. Yıllardır onunla yaşıyorum. Türkiye'nin de birçok yerine gittim Ares'le. Yüzde 80 tanıdık birisi. Çünkü benim köpeğim insanları tanıyor, kendisini sevdirir ama kucaklatmayacak bir köpektir. Ne yazık ki bu talihsiz olay burada gri lüks ciple yaklaşıyorlar. Köpekle oynuyorlar, köpek çünkü onlara oyun yapıyor. Yüzleri de güvenlik kameralarından belli olmuyor. Belli olmadığından ötürü köpeği arabaya atıp götürüyorlar. Karakola gittim. Fakat güvenlik kameraları ne yazık ki plaka okumuyormuş" dedi.

"DİĞER KÖPEĞİM PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİ"
Ares ile birlikte büyüyen diğer köpeğinin de rahatsızlandığını dile getiren Etyemez, "Diğer köpeğim psikolojik olarak çok etkilendi. Sandalye de oturmayan köpek, sandalye de kafası aşağıda oturuyor. Stres yapıyor. Veterinere gittim. Stres yapmış dedi. Alerji sorunları yaşadık. Onun da psikolojisi bozuldu. Benim psikolojim daha da bozuk. 6 senedir onunla beraberim. Evladımdan farkı yoktu. Beraber yaşadığımız bir hayvandı. Esenler halkı köpeğimi çok iyi tanır. Festivallere katıldığım, eğitim videosu ektiğim bir köpekte. Çok mağdur kaldım" şeklinde konuştu.
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