Esenler'de 1,5 ton sahte alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

Esenler'de polis ekipleri Giyimkent Sokak'ta bir adrese operasyon düzenledi. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de bulunan bir depoda sahte alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton sahte alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirilirken 2 yabacı uyruklu şüpheli de gözaltına alındı.