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Esenler'de sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video

Esenler'de sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video

01.06.2023 | 12:48

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı kafasından vurarak öldüren Ümit Karakoyun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Karakoyun’un müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, ona silah verdiği iddia edilen sanık Mesut Gezer’in ise 15 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan sanık Karakoyun duruşmada ağlayarak “Ben seviyordum. Sevmek ne zaman saplantı oldu?” dedi. Karakoyun ayrıca diğer sanık Mesut Gezer’e bakarak “Allah belasını versin onun yüzünden oldu” ifadelerini kullandı.

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Esenler'de 5 Mayıs 2022 tarihinde sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı silahla başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ümit Karakoyun ile tutuksuz sanık Mesut Gezer ve Asiyenur Atalay'ın ailesi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada Asiyenur Atalay'ın babası Bayram Atalay "Sanık daha önce 16 kez suç işlemiş. Ben bu sanığın cezasında indirim yapılmasını istemiyorum" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ümit Karakoyun ile Asiyenur Atalay'ın yaklaşık 7 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını ifade ederek "İlişki sürecinde şiddete maruz kalan ve aralarında kıskançlık yaşanan maktulün son dönemlerde Karakoyun'dan uzaklaşmaya çalıştığı" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında olay günü sanığın, maktulün yanına gelerek taşıdığı silahı maktulün çantasına koyduğunu belirtti. Mütalaada "Maktul ile sanığın tartışmaya başladıkları ve Ümit Karakoyun'un maktule verdiği silahı alarak 2 el ateş ettiği ve Asiyenur Atalay'ın hayatını kaybettiği" şeklinde olay anı da anlatıldı.

Savcı mütalaasında Ümit Karakoyun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep ederken, Karakoyun'a suçta kullandığı tabancayı verdiği belirtilen Mesut Gezer'in ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıkların ayrıca 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından savunması sorulan sanık Ümit Karakoyun "Ben pişmanım ailesinden özür diliyorum. Ben seviyordum. Sevmek ne zaman saplantı oldu?" dedi. Sanık savunmasında arkasını dönüp diğer sanık Mesut Gezer'e bakarak "Allah belasını versin onun yüzünden oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan sanığın savunma yaparken ağladığı da görüldü.

Sanık Mesut Gezer ise "Bana iftira atıyorlar ben kimseye yardımda bulunmadım beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme tutuksuz sanık Mesut Gezer'in adli kontrol tedbirinin devamına, sanık Ümit Karakoyun'un ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanlarının alınması için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Esenler'de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (26), cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri sanığı silahı ile birlikte Arnavutköy'de yakalamıştı. Sanık Ümit Karakoyun hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

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