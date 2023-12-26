Video Yaşam Esenler’de sokakta meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenler’de sokakta meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenler’de sokakta meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

26.12.2023 | 12:05

Esenler’de sokakta yürüyen Zeki Gülyüz’ün uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ağır yaralanan şahsın yere yığıldığı anlar görülüyor.

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Olay, dün akşam saatlerin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kaldırımda yürüyen Zeki Gülyüz, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Gülyüz, yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlatmıştı.

OLAY ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanan Zeki Gülyüz'ün vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda yürüyen Zeki Gülyüz'ün silahlı saldırıya uğrayarak yere yığıldığı görülüyor.

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