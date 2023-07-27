Esenler'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada | Video 27.07.2023 | 11:13 ESENLER'de sürücüler arasındaki tekmeli yumruklu yol verme kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde, Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Daha sonra otomobilden inen sürücü ile taksi şoförü tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavgaya otomobil sürücüsünün arkadaşı da dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.