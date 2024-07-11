Video Yaşam Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı | Video
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı | Video

Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı | Video

11.07.2024 | 12:06

Esenler’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile polis ekiplerine pompalı tüfek doğrultan bir başka şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde satışı yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Esenler Menderes Mahallesi'nde bulunan bir adresteki çatı katında narkotik madde bulunduğu ve şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 9 Temmuz'da saat 20.45 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Adrese girileceği esnada şüpheli R.Ö. elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine doğrulttu. Ekipler tarafından şüpheli kısa sürede yakaladı. Operasyonda R.Ö. ve yanında bulunan M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 12 uyuşturucu hap, 4 şişe içerisinde muhafaza edilmiş toplamda 125,34 gram sıvı amfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 şırınga, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 fişek, 1 telefon ve 990 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, 6136 SKM, yaralama, tutuklu hükümlünün kaçması başta olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.'nin aynı suçlardan toplam 20 adet kaydının olduğu tespit edilirken, ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanması nedeniyle M.T. hakkında işlem başlatıldı. R.Ö. isimli şahsın da uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, 6136 SKM, yaralama gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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