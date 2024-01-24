Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Menderes ve Fatih Mahallesi’nde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 556 gram marihuana, 10 adet kırmızı reçeteli tablet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek şarjörü ile 4 adet tabanca şarjörü, 11 adet av fişeği ile 4 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ve 50 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şahıslardan B.A., serbest bırakılırken H.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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