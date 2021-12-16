Video Yaşam Esenler’de yangında can pazarı! Alevler içinde kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı | Video
Esenler’de yangında can pazarı! Alevler içinde kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı | Video

Esenler’de yangında can pazarı! Alevler içinde kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı | Video

16.12.2021 | 12:27

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Esenler’de alevlere teslim olan bir binanın 5’inci katında mahsur kalan 5 kişi son anda terasa çıktı. Terasta mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

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Yangın Esenler Oruç Reis mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın çıktığı dairede bulunan ve üst katta oturan apartman sakinleri, yoğun duman ve alevler nedeniyle aşağı inemeyerek çatıya çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan vatandaşları yangın merdiveniyle kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangından can kaybı meydana gelmezken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangını görerek itfaiye haber veren Mahmut Korkmaz isimli vatandaş "Esnafım burada dumanlar çıkıyordu 112'yi aradım. Binadakilere seslendim çatıya çıkın diye. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı olmadan bu olay atlatıldı" diye konuştu.

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