Video Yaşam Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video
Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video

Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video

20.04.2022 | 08:50

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İstanbul Esenler’de parkta bulunan bir ağaç sabah saatlerinde yola devrilerek bir binaya çarptı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşarken, park halinde bulunan iki araç zarar gördü. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

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Olay, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1138 Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Asteğmen İzzet Türk parkında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yola devrildi. Devrilen ağacın dalları yol kenarında bulunan bir binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina içinde uyuyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, park halinde bulunan iki araçta ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yoldan kaldırıldı. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve araçlarda maddi hasar oluştu.

40 YILLIK AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ
Tahmini 40 yıllık olduğu söylenen ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten kökünden ayrılarak yola devrildi. Devrilen ağaç mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, binada ve araçlarda ufak çaplı maddi hasarlar oluşturdu. Parkın zemininde de ufak çaplı hasarlar oluşturan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

"ALLAH'TAN GECE YARISI DEVRİLDİ"
Ağacın devrilmesi sonucu aracı zarar gören Ümit Gündoğdu, "Babamla benim aracımın üzerine geldi. Ön cam patlamış önemli bir şey yok. Dediğim gibi Allah'tan gece yarışı oldu. Gündüz olsa burada kaç tane insan olacaktı. Çocuklar olacaktı. Daha kötü şeyler olacaktı. Allah'a şükür gece yarısı devrildi. 20 yıldır buradayım hiç yoksa 40 senelik ağaçlar olabilir. Büyük ağaçlar, rüzgar yok. Kendiliğinden devrilmiş. Diğer ağaçlar da yan yatmış. Yarın bir gün onların da devrilme ihtimali çok yüksek" şeklinde konuştu.

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