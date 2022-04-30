Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video

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ESENLER'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hüseyin K.'ye minibüs çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun koşarak karşı yola geçmeye çalıştığı, karşıdan gelen minibüsün çocuğa çarptığı ve çocuğun yere düştüğü görülüyor.