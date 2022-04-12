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OTOMATİK OYNAT
00:31
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video 12.04.2022 | 11:31
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Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
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Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
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Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
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Esenyurt meydanı'nda yumruk yumruğa kavga | Video 12.04.2022 | 10:29
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Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 10:18
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Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 12.04.2022 | 09:14
03:20
Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 12.04.2022 | 09:31
04:28
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 12.04.2022 | 10:03
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12.04.2022 | 09:52
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Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 12.04.2022 | 09:36
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 12.04.2022 | 08:43
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Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 12.04.2022 | 08:44
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Tekirdağ'da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 12.04.2022 | 08:43
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Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 21:44
ESENYURT'ta, sosyal medyada birbirleriyle tartışan iki grup, buluştukları meydanın ortasında yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.