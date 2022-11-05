Video Yaşam Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video
Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video

Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video

05.11.2022 | 09:43

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Esenyurt’ta okula gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düştü. Olay sonrasında sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeynep Ö.’yü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre okula gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Zeynep Ö., yaşadığı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra genç kız çatıdan aşağıya düşerken, çevredeki bir vatandaşın "yapma" diyerek bağırdığı öğrenildi. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan genç kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaralı genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"NEFES ALIYOR GİBİ YAPIYORDU"
Olay anlarını anlatan Semra Karakaya, "Ben evdeydim sert bir düşme sesi duydum. Daha sonrasında çığlıkları duydum ve dışarı çıktım. Bir kız çocuğunun düştüğünü gördüm. Daha sonrasında polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kızı hastaneye götürdü. Düştükten sonra sadece arada sırada nefes alıyor gibi yapıyordu. Ağır olduğunu öğrendik" dedi.

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