Esenyurt’ta 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı | Video
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Esenyurt’ta okula gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki genç kız, yaşadığı apartmanın çatısından düştü. Olay sonrasında sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeynep Ö.’yü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
"NEFES ALIYOR GİBİ YAPIYORDU"
Olay anlarını anlatan Semra Karakaya, "Ben evdeydim sert bir düşme sesi duydum. Daha sonrasında çığlıkları duydum ve dışarı çıktım. Bir kız çocuğunun düştüğünü gördüm. Daha sonrasında polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kızı hastaneye götürdü. Düştükten sonra sadece arada sırada nefes alıyor gibi yapıyordu. Ağır olduğunu öğrendik" dedi.