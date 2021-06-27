Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video

Esenyurt'ta, 2 kadın girdikleri giyim mağazasından, ürünlerin üzerinde bulunan alarmları sökmeye yarayan ve değeri 150 dolar olan cihazı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Meydanı'nda bulunan giyim mağazasına 18 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde müşteri gibi giren 2 kadın, kasadaki çalışanı oyalamaya başladı. Kasiyerin yerinden ayrılmasını bekleyen 2 şüpheli, ürünlerin alarmlarını sökmeye yarayan tezgahın üzerindeki cihazı alıp, çantasına koydu. Değeri 150 dolar olan cihazı alan kadınlar, daha sonra hiçbir şey almadan mağazadan ayrıldı. İlerleyen saatlerde cihazın olmadığını fark eden kasiyer, durumu iş yeri sahibine bildirdi. İşyerine ait güvenlik kameralarını inceleyen mağaza sahibi, durumun hırsızlık olduğunu fark etti. Kayıtları alan mağaza sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"DİĞER KOMŞULARIZIN DA MALINI ÇALABİLİRLER"

Çalınan cihaz sayesinde şüphelilerin başka iş yerlerinden hırsızlık yapabileceklerini söyleyen mağaza çalışanı ise "Bizim alarm sökücümüzü aldılar. Değeri 100 dolar. Bu cihazla başka mağazalarda hırsızlık yapma imkanı çok. O yüzden bütün arkadaşlar dikkat etsinler. Belki diğer komşularımızın da malını çalabilirler. Hepsi dikkatli olsun" dedi.