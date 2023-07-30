Video Yaşam Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER
Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER

Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER

30.07.2023 | 00:19

Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

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