Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER
Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.
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