Video Yaşam Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video
23.09.2021 | 09:53

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Esenyurt’ta gece saatlerinde kaldırımda beklediği sırada işçi servisinin çarpması sonucu bir gencin feci şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay dün gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; 21 yaşındaki 34 LFN 174 plakalı işçi servisi midibüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. Kaldırımda işe gitmek için araç bekleyen Emre Ağbulak'ı ezen midibüs bir süre ilerledikten sonra durabilmişti. Kaza sonrasında midibüs altında kalan Ağbulak hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bir dükkana ve ardından ağaca çarpması anları ve sonrasında serviste bulunanların panikle kendilerini dışarıya atmaları yer aldı.

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