Esenyurt'ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri komşularını çıldırttı | Video

Esenyurt'ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri, yaptıkları ile pes dedirtti. Duyarsız komşular, poşet poşet çöplerini çevredeki binaların çatılarına atarken, bıktıklarını söyleyen mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Onlarca çöp poşeti ile dolan çatılar ise havadan drone ile görüntülendi.