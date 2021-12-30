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OTOMATİK OYNAT
03:03
Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
01:54
Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52
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Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu | Video 30.12.2021 | 08:45
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Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı | Video 29.12.2021 | 22:16
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Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video 29.12.2021 | 21:03
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Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video 29.12.2021 | 20:59
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Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
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TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
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Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
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Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
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SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
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Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
Esenyurt'ta 800 metrekare üzerine kurulu 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. 3. ve 4. katı ailev alev yanan fabrikada alevlerin içinde kalan yabancı uyruklu bir kişi yaşadığı panikle 3. kattan beton zemine atladı.