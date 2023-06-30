Esenyurt’ta 5 katlı binadan alevler yükseldi: Yangın 2 binaya daha sıçradı | Video
Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 apartmana sıçradı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı sokakta oturan bir vatandaş, "Ben yangını gördükten sonra yukarıda oturanlara seslendim. Onlar da baktılar yangını gördükten sonra aşağıya indiler. Yangın sırasında evde oturan bir kişi vardı oda aşağıya indi. Alt katta yabancı uyruklu kişiler oturuyordu onlara da haber verdik. Yangın ilk arka tarafta bulunan binadan çıktı. Daha sonra her iki tarafa sıçradı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
01:43
Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.06.2023 | 11:17
01:48
02:03
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43
02:57
01:31
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video 30.06.2023 | 09:56
04:22
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 30.06.2023 | 09:44
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 09:43
06:42
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 30.06.2023 | 10:28
02:53
04:15
Denizi olmayan Kütahya'da tekne turu keyfi | Video 30.06.2023 | 10:02
00:47
Ev sahibinin dikkati enkaz faresini yakalattı | Video 30.06.2023 | 10:02
07:11
04:28
Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 09:07
01:27
00:54
Adana'da sokakta silahlı saldırı anı kameralara yansıdı: 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 08:45
01:33
01:11
Virajı alamayan otomobil duvara çarparak durabildi | Video 30.06.2023 | 08:44
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34
00:53
Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 21:50