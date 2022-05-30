Video Yaşam Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video
Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video

Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video

30.05.2022 | 11:37

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Esenyurt'ta, tekstil atölyesine 730 bin lira değerinde maske yaptırıp, ürünleri aldıktan sonra karşılıksız çekle ödeme yaptığı öne süürlen şüpheli kayıplara karıştı.

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Olay, 19 Nisan Salı günü İncirtepe Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinde yaşandı. İddiaya göre Ali Ağçiçek, Ali Üşümüş'e ait tekstil atölyesine gelerek 730 bin liralık N95 maske siparişi verdi. Ödemeyi 3 çekle yapacağını söyleyen Ağçiçek, maskeleri aldıktan sonra bozdurabileceklerini belirterek atölyeden çıktı. Siparişi veren kişiyi araştıran tekstil atölyesi sahibi, referanslarının iyi olduğunu öğrenince maskeleri hazırladı. Üşümüş, 730 bin lira değerindeki maskeleri Ağçiçek'in Şişli'de verdiği adrese gönderdi.

BANKADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Siparişlerin tamamlanmasının ardından Üşümüş, çekleri bozdurmak için bankaya gitti. Ağçiçek'ten aldığı 3 çekin de karşılıksız çıkması üzerine tekstil atölyesi sahibi dolandırıldığını anladı. Üşümüş, siparişi veren kişiye ulaşamayınca, Ağçiçek'in verdiği adrese gitti. Burada deponun başka bir kişiye devredildiğini ve Ağçiçek'in kayıplara karıştığını öğrenen iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Daha sonra da savcılığa giden Üşümüş, dolandırıldığını iddia ederek Ağçiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

"730 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADIK"
Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ali Üşümüş, "Bayram öncesi, maske siparişi veren bir şirket elemanı tarafından dolandırıldık. Bize, çekler verdiler. Çeklerin üzerinde yazan adrese gittik. Nişantaşı'nda bulunan bir yer. Beş katlı bir bina olduğunu gördük. Çeklerinin faktoring firmalarından geçtiğini, bankalarda da referanslarının iyi olduğunu gördük. Biz de bunun üzerine ürünleri yükledik. Bayram öncesi firmayı başkasına devredip, ortalıktan kayboldular. Şu anda yoklar. Bize çok büyük zarar verdiler. 730 bin liralık bir zarara uğradık. Biz de mağdur olduk" dedi.

"BİR GECEDE HEPSİNİ BOŞALTMIŞLAR"
Bir gecede şüphelilerin kayıplara karıştığını söyleyen iş yeri sahibi Ali Üşümüş, "Malları alıp, kaçtılar. Depolarına gittik, bir şey bulamadık. Bir gecede hepsini boşaltmışlar. Şirketlerini de boşaltmışlar. Şu an muhatap bulamıyoruz. Ulaşamadık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Emniyet üzerinden ifadeye de çağırmışlar. Ancak ifade vermeye gelmiyorlar. Her şey faturalı. Biz yasal prosedürü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÜ KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR"
Şüphelilerin birden fazla kişiyi dolandırdığını da iddia eden Üşümüş, "Şirketi birine devredip, kaçmışlar. Yoklar ortalıkta. Gariban birinin üzerine devretmişler. Onun da haberi yok. O da onları arıyor. Onu da kandırmışlar. Polislerden öğrendiğimiz göre, o da çok zor duruma düşmüş. Bunlar bir sürü kişiyi dolandırmışlar. Kimilerinden makine, kimilerinden başka malzemeler alıp, paralarını vermemişler. Piyasaya baya zarar vermişler" şeklinde konuştu.

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