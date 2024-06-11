Video Yaşam Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video

Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video

11.06.2024 | 08:43

Esenyurt’ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, kundaklama anı ve şüphelinin kaçışı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın gece saat 02.00 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin yükseldiği ve araçların yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede konuyla alakalı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

"HERHANGİ BİRİYLE HUSUMETİMİZ YOK"
Yangında iş yeri olarak kullandığı deposu yanan Burhan Aydın başına gelen olayla ilgili konuştu. Aydın, "Biz yatıyorduk. Bir anda annem bağırdı. Dışarıda yangın çıktı, dedi. Biz o esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin veya mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstümüze sıçramaya başladı. Önce araçlarımız yandı. Sonra depomuz yandı. Bu bir zulümdür. Herhangi kimseyle husumetimiz yok. Zaten mahallemiz de küçük bir mahalle. Burada herkes birbirini tanıyor, biliyor. Biz 20 senedir bu mahalledeyiz. Can kaybımız yok, sadece araçlarımız yandı. 3 tane aracımız yandı. İçeride müşterimizin bir aracı vardı, o yandı. Bizim ofisimiz vardı burada. Ofis yandı. İçindeki evraklarla." şeklinde konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kundaklama yapan şahsın görüntüleri sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde şişe ile sokağa giren şahsın önce yere yanıcı madde döktüğü ardından araçlardan alevler yükseldiği esnada koşarak kaçtığı ve izini kaybettirdiği görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 08:22
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 11.06.2024 | 08:43
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 04:26
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 11.06.2024 | 08:46
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 01:15
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2024 | 08:48
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 00:18
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 11.06.2024 | 08:44
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 02:50
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 10.06.2024 | 16:38
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 00:54
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 10.06.2024 | 16:36
İstanbul’da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 02:52
İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 10.06.2024 | 16:09
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 01:43
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 10.06.2024 | 15:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 15:48
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:01
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.06.2024 | 14:25
İliç’teki madende toprak altından çıkarılan 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı | Video 06:17
İliç'teki madende toprak altından çıkarılan 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı | Video 10.06.2024 | 14:02
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:34
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.06.2024 | 14:03
Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video 02:37
Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video 10.06.2024 | 14:00
Esenler’de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 04:14
Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 10.06.2024 | 13:59
YKS sınavında Yapay zeka ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 02:10
YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 10.06.2024 | 13:02
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayeti iddiasında flaş gelişme! Komşu konuştu: ’’Kilolu bir adam... | Video 06:21
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayeti iddiasında flaş gelişme! Komşu konuştu: ''Kilolu bir adam..." | Video 10.06.2024 | 12:48
Mardin’de minareye yıldırım böyle düştü | Video 01:14
Mardin'de minareye yıldırım böyle düştü | Video 10.06.2024 | 12:37
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 02:16
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 02:01
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 10.06.2024 | 12:17
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video 01:01
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA