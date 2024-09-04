Esenyurt’ta akılalmaz olay: Süratle giden arabadan böyle atıldı! | Video
Esenyurt’ta bir kişiyi henüz bilinmeyen bir sebeple süratle giden otomobilin içinden sokağa attılar. Düşen vatandaş yuvarlandıktan sonra arabanın gittiği yöne doğru koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
"ADAMI BİR PAÇAVRA GİBİ ATIYOR, BU İNSANLIĞA YAKIŞMAZ"
Sokakta yaşananları güvenlik kamerasından izleyen çevre sakini Nuri Ünalan, "Biz kameradan gördük. Bu insanlığa yakışır bir hareket değil. Aranda ne olay olursa olsun bu yapılacak bir hareket değil. Biz mevzuyu bilmiyoruz, kameradan gördük. İnsana yapılacak bir şey değil bu. İnsanı bırak hayvanlara bile bir sürü şeyler yapılıyor. Bir insanı öylece yola atmak doğru bir şey değil. İnsanlığa yakışmaz. Kendi kendime dedim ki 'insanın değeri bu kadar düştü mü?'. Adamı bir paçavra gibi atıyor. Gelip geçen bir araba çarpsaydı ne olacaktı yazık günah. Gece saatlerinde oluyor. Ben kabullenemiyorum böyle şeylerin insanlara yapılmasına razı değilim. Hele de bizim mahallemizde. Burası gerçekten çok sakin güzel bir mahalle. Duyarlı insanlar var burada. Araba geliyor sokağa, adamı itiyorlar içeriden" dedi.
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