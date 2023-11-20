Video Yaşam Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren jammerli hırsızlık olayı kamerada | Video

20.11.2023 | 09:53

Esenyurt’ta sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanıp alışveriş merkezi otoparkındaki araca giren hırsızlar, bir dakika içinde 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili iki polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi. Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı. İki şahıs otoparktan yürüyerek ayrılırken bir süre sonra olayı fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu iki şahıs 15 Kasım Çarşamba günü Mevlana Mahallesi'nde gözaltına alındı. Akaki S.'ye yapılan üst aramasında, üstünde Jammer bulunarak ele geçirildi. Akakı S. ve Gızo S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları otoparkın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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