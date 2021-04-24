Video Yaşam Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video

Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video

Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video
24.04.2021 | 17:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı | Video 01:21
65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı | Video 24.04.2021 | 17:09
Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video 01:27
Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video 24.04.2021 | 17:09
Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video 00:19
Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video 24.04.2021 | 17:09
Edirne'de kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza 03:12
Edirne'de kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza 24.04.2021 | 12:06
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 05:11
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 24.04.2021 | 16:04
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 00:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 24.04.2021 | 16:06
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 03:56
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 24.04.2021 | 15:20
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 05:29
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 24.04.2021 | 15:19
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 02:03
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 24.04.2021 | 15:36
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 00:55
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 24.04.2021 | 14:35
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 01:59
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 24.04.2021 | 14:35
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 00:46
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 24.04.2021 | 14:35
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 05:37
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 24.04.2021 | 14:26
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki Ava giderken... 22:32
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki "Ava giderken..." 24.04.2021 | 13:05
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 06:20
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 24.04.2021 | 12:57
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 02:49
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 24.04.2021 | 12:49
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 01:58
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 24.04.2021 | 12:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 05:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 24.04.2021 | 12:32
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 04:47
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 24.04.2021 | 10:53
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 05:01
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 24.04.2021 | 12:07

Esenyurt’ta sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı. 7 yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtulurken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarına Bağlarçeşme Mahallesi 1172'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa eğildiği için göremeyen araç çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer çocuklar şoförü uyardı. Şoför araçtan inerek çocuğa yardım etti. 7 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın ara sokaktan çıkması ve yerde eğilerek ayakkabısını bağlayan çocuğa çarpması yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA