Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video
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Esenyurt’ta sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı. 7 yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtulurken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarına Bağlarçeşme Mahallesi 1172'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında ayakkabısını bağlayan çocuğa eğildiği için göremeyen araç çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer çocuklar şoförü uyardı. Şoför araçtan inerek çocuğa yardım etti. 7 yaşındaki yabancı uyruklu erkek çocuğu tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın ara sokaktan çıkması ve yerde eğilerek ayakkabısını bağlayan çocuğa çarpması yer aldı.