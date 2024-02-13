Esenyurt’ta babasının mezarını yaptıran kardeşlerine kızıp, mezar taşlarını kırdı | Video
Esenyurt’ta yıllar önce ölen babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce mezar yaptırdığına sinirlenmesi üzerine çekiçle mermerleri parçaladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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