Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video
Esenyurt’ta seyir halindeki yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Olayda sürücü hafif yaralanırken yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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