Video Yaşam Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video

Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video

02.11.2023 | 09:57

Esenyurt’ta seyir halindeki yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Olayda sürücü hafif yaralanırken yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DPD 609 plakalı tır şoförü cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerindeki bariyere çarpan tır, birkaç metre sürüklendikten sonra yan yatarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kaza olan şeride duba koyarak önlem alırken yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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